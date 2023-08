Milazzo stasera ospiterà ben tre eventi in una sola serata e l’amministarzione ha deciso di rendere gratuito l’utilizzo della navetta che collega i parcheggi di ponente e levante. Al Castello è previsto lo spettacolo “Summer tour 2023” di Drusilla Foer, a villa Vaccarino, sempre alle 21,30 serata dedicata alla serie del momento “Mare Fuori”, con la presenza dell’attore Nicolò Galasso “O’Pirucchio” e del produttore Michele Zatta, che dialogherà con Angelica Furnari sul libro “Forse un altro”. A Vaccarella infine, a partire dalla 20 la tradizionale sagra del pesce organizzata dall’associazione “Giovanni Cambria” ed in particolare dall’infaticabile Melino Salmeri. Una manifestazione che ogni anno richiama i vacanzieri sia per le degustazioni previste dei prodotti ittici pescati direttamente dalla marineria locale che per l’intrattenimento musicale.

Oggi e domani a Milazzo sarà isola pedonale, ma l’Amministrazione, per consentire ai visitatori di raggiungere le varie location ha deciso, eccezionalmente, di mettere a disposizione i consueti bus navetta previsti nelle giornate in cui vige l’isola pedonale in maniera totalmente gratuita. (la gratuità non vale per il trenino turistico che sarà sempre a pagamento). Dunque sarà possibile lasciare l’auto nei parcheggi stabiliti a Ponente e a Levante e muoversi col bus. Inoltre verrà aggiunta una ulteriore corsa alle 21 (quando scatterà la chiusura del centro cittadino) per far sì che anche i residenti delle zone del Capo possano raggiungere senza disagio le aree dove sono previste le varie iniziative.