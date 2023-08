Il Castello di Milazzo, domenica prossima, sarà testimone di un viaggio musicale tra tratte navali del Mediterraneo evocate da suoni antichi, percorrendo secoli di burrascosa storia locale che si sposa con quella europea d’autore, in virtù dell’inconfondibile mood della Taberna Mylaensis.

Il gruppo eseguirà le storiche canzoni della Taberna Mylaensis da “ Fammi restare ‘nto menzu di to braza” a “ Cantu d’amuri”, insieme ad altri celebri brani capaci di ammaliare tante generazioni partendo dal 1975.

È in programma domenica 6 agosto, alle 21.30, al Castello di Milazzo il concerto della Taberna Mylaensis. Le luci si accenderanno sulle note del nuovo Cd “ U tempu passa”, percorrendo un itinerario dalle profonde radici popolari della nostra isola arricchite da suggestioni arabe, grazie al perfetto connubio tra il corno tunisino e il mandolino.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.