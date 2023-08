Un’immensa soddisfazione per Stella, conquistata grazie ad un costante impegno, tanto studio e grande dedizione.

A luglio, invece, l’ammissione come “giovane talento” al Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina.

Quest’anno è salita sul podio negli importanti concorsi “B. Albanese”, “P.Mandanici” e “ G. Verdi” dove ha anche conquistato il “Premio violinistico Valeria Grillo” e ha vinto l’audizione come violino nell’Orchestra Kids del Teatro Massimo di Palermo ed è stata inserita nei primi violini. Diretta dal Maestro Michele De Luca, si è da poco esibita, proprio al Teatro Massimo, per il Presidente della Repubblica Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo .

Figlia d’arte, Stella si è accostata alla musica a tre anni e ha all’attivo, quale componente del coro di voci bianche I Piccoli Cantori di Barcellona, l’incisione di un CD per la Feniarco , importanti concerti in Italia e la vittoria nelle categorie “Voci Bianche, Musica Sacra a cappella, nonché del Gran Premio “Efrem Casagrande ” nell’edizione 2022 al 55° Concorso nazionale di Vittorio Veneto

Periodo pieno di soddisfazioni per la violinista milazzese Stella Maria Calderaro , tredici anni appena compiuti, ma con un curriculum musicale di tutto rispetto.

