Un restauro da 200 mila euro per Villa Vaccarino. Il Ministero dell’Interno ha ammesso l’istanza del Comune di Milazzo per recuperare la villa Liberty di Via Cristoforo Colombo i cui giardini in queste settimane ospitano una partecipata rassegna di presentazione di libri. Finanziamenti anche per la messa in sicurezza dell’asse viario e la riqualificazione dell’immobile di piazza della Repubblica (ex ritrovo Cambria).

Per villa Vaccarino che in passato ospitava la sede distaccata del Tribunale di Barcellona, l’idea progettuale è quella di realizzare un polo culturale (in passato si era ipotizzato di ospitare gli uffici dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo).

Nel decreto ministeriale sono presenti le risorse per altri due interventi importanti: la messa in sicurezza dell’asse viario (2 milioni e 200 mila euro) e la riqualificazione dell’immobile di piazza della Repubblica (800 mila euro), struttura che è stata aperta come hub logistico-informativo in occasione del recente Festival del Cinema italiano.