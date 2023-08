La creatività e l’inventiva degli alunni e dei docenti del Liceo Artistico “Guttuso” di Milazzo per il terzo anno consecutivo hanno dato vita alla scenografia del palco sul quale si è svolto il Milazzo Film Festival.

Grazie a questa collaborazione con l’Istituto, diretto dalla dirigenre Delfina Guidaldi, gli studenti del “Guttuso” hanno ideato e costruito tutte le decorazioni che hanno impreziosito la manifestazione. Il tema scelto è stato quello della Sicilia, con i suoi colori, i suoi miti e le sue simbologie. La rappresentazione delle tipiche maioliche isolane, che richiamano le nostre cementine tradizionali, ha decorato e arricchito la sezione inferiore del palco ed è stata accompagnata dalla presenza delle pellicole che richiamano l’importanza del cinema.

Sul fondale della scenografia è stata rappresentata una trinità di Gorgoni: creatura mitologica che, come noto, è l’emblema della Sicilia perché la sua testa è ricompresa nella tradizionale simbologia del triskele, presente nella bandiera isolana. Questa trilogia si ricollega ai tre vulcani, Etna, Stromboli, Vulcano, che dalla notte dei tempi venivano paragonati a divinità. Se nel racconto mitico le Gorgoni erano ricordate per la loro facoltà di pietrificare con lo sguardo chiunque le guardasse, nella reinterpretazione degli alunni del “Guttuso” queste sono protagoniste di un incantesimo al rovescio che ha per protagonisti gli spettatori la cui visione è rapita dalla magia del cinema.

Rispetto alla raffigurazione tradizionale, infatti, il nido di serpenti caratteristico della Gorgone è sostituito da un fascio di pellicole. Gli studenti, G. Bertè, A. D’Amico, G. Puglisi, D. Russo, M. Chiofalo, V. Di Pietro, E. Saraò, nella realizzazione della scenografia sono stati guidati dalle docenti A. Caprino, G. La Fauci, M.G. Lucà, C. Caliri e R. Rampello. Nel corso delle serate del festival, inoltre, gli studenti V. Marretta, V. Saija, D.M. Vicentino, A. D’Amico, G. Bertè e V. Di Pietro, nell’ambito delle attività di PCTO, hanno curato i fotoreportage della manifestazione.