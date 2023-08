BROLO. E’ stato costituito il CSA (Confederazione Sindacati Accreditati) che riunisce le sigle sindacali già accreditate presso l’assessorato alla Sanità.

Ne fanno parte, il brolese Pietro Miraglia – Federbiologi, Filippo Iannelli – Assocendis, Antonino Castagna – Anisap, Diego Genua – Confcommercio, Salvatore Pizzuto, Valastro Papotto – Acap Salute, EmanuelaFerdinando – Uil Sanità, Giacomo Galioto – Ulpea Medrad,Anna Lo Presti – Fesiot – Fkt, Calogero Monteaperto – AmsaFk, Renato Mangano ed Elisa Interlandi – Cidec Sanità.

Al via anche gli incontri, necessari per trovarsi pronti alla imminente convocazione dei tavoli tecnici che sarà convocatadall’Assessorato alla Salute per la programmazione dell’assistenza sanitaria specialistica. Le sigle che hanno dato il via al CSA hanno come obiettivo quello di migliorare la sanità specialistica nel territorio, nell’ambito di un rapportocollaborativo con l’Assessorato.

《Ci poniamo come obiettivi – dichiara il coordinatore Miraglia – la riduzione delle liste di attesa, l’aumento dell’erogazione dei servizi per venire incontroalle esigenze del paziente, al fine di soddisfare il fabbisogno sanitario》