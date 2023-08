Con la benedizione di sua eccellenza, Mons. Giovanni Accolla si è aperto L’Abbrivio 2023, un cammino di passi e riflessioni dedicato alla figura di Sant’Antonio. Al tramonto del 1° agosto, davanti al panorama della Baia di S. Antonio, ai camminatori è stata consegnata la credenziale firmata dall’Arcivescovo e una croce dell’artista Maria Grazia Toto. Il cammino ispirato alla figura del Santo patavino nel suo tragitto da capo Milazzo a Messina si svolgerà da oggi due agosto fino al 5 agosto. I partecipanti hanno potuto visitare anche la mostra fotografica di Antonio La Malfa intitolata “L’Abbrivio”, che, appunto, ha dato “abbrivio” all’iniziativa del Cammino.

L’itinerario creato per giovani fra i 18 e 30 anni è in stretta connessione con la giornata mondiale della gioventù che si sta svolgendo negli stessi giorni e che vedrà la presenza del Papa a Lisbona nel fine settimana.

Lungo il percorso sono molte le comunità che saranno visitate dai giovani al loro passaggio i centri di San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Gualtieri Sicaminò, San Pier Niceto, Monforte San Giorgio, Rometta, Calvaruso, per giungere a Messina. il cammino ha visto infatti la collaborazione del territorio attraverso le parrocchie, le Pro Loco e le amministrazioni comunali. Un’esperienza per certi versi importante di coinvolgimento e collaborazione, valorizzando al massimo le realtà locali.

Ma il cammino non è solo un percorso da compiersi a piedi, quasi un esercizio sportivo, ma anche un’esperienza spirituale grazie all’assistenza religiosa svolta da Don Carmelo Russo, rettore del Santuario di Capo Milazzo, da suor Cinzia Giacinti, padre Giuseppe Gullì del Santuario di Calvaruso e suor Cettina Talarico. I giovani avranno così modo di compiere alcuni momenti di riflessione e sperimentare la spiritualità del camminatore, alla ricerca di interiorità durante il percorso. L’arrivo è previsto sabato alle ore 12.00 al tempio di San Francesco all’immacolata di Messina. È possibile seguire le quattro tappe sui social del Santuario e camminare “virtualmente” sui passi di S. Antonio.

