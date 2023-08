Il Ministero del Turismo ha selezionato il porto di Milazzo come uno dei Punti di Interesse (Point Of Interest) che beneficeranno dell’intervento Wi-Fi by Italia.it. Si tratta di un’iniziativa finanziata interamente dal Ministero mediante le risorse del Piano per lo Sviluppo e la Coesione del turismo (PSC) 2014-2020, che riguarda l’installazione di nuovi punti di accesso Wi-Fi per migliorare l’infrastruttura digitale della Nazione e creare reti pubbliche gratuite per i turisti, rivolta a 23 porti turistici su tutto il territorio nazionale.

L’individuazione delle destinazioni prescelte da parte degli uffici ministeriali tiene conto di alcuni parametri, quali l’elevata rilevanza strategica, l’attrattività turistica del contesto geografico e i volumi generati a livello di flussi turistici. Wi-Fi by Italia.it si inserisce all’interno del progetto Tourism Digital Hub (TDH), dedicato a innovare e connettere digitalmente l’offerta e la promozione turistica della Nazione. Il portale www.italia.it rappresenterà il punto di accesso a una connessione pubblica e gratuita, grazie alla quale il turista avrà l’opportunità di fruire di contenuti relativi alle località e agli itinerari da visitare.