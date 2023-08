Due milazzesi approdano alla finale regionale di Miss Mondo. Si tratta di Celia Pagano e Sara Scotto . Hanno ottenuto la fascia durante la quarta selezione del concorso di bellezza che si è tenuta nell’Atrio del Carmine domenica 30 luglio, condotto da Naima di Mari . L’evento curato da Giuseppe Stramandino, responsabile unico per Miss Mondo Sicilia, e coordinato da Tiberio Cantafia, ha visto vincitrici Maria Grazia Licciardello (Miss Mondo Finalista Regionale); Celia Pagano (Miss Mondo Gil Cagnè e Città di Milazzo); Sara Scotto (Miss Mondo Caroli Hotels); Rita Musumeci (Miss Mondo Web by Agricola). Presente alla serata Miss Mondo Sicilia 2023 Carolina Trombatore.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.