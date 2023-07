Primi colpi di mercato ed importanti conferme per la Svincolati Milazzo in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. La compagine del presidente Riccardo Giambo’ è in piena programmazione per consegnare a Coach Francesco Trimboli, conferma anche per lui, un roster competitivo che punta a raggiungere i playoff. Un campionato di Serie B che prenderà il via il 1 ottobre e che prevede una lunga formula, una prima fase con le compagini del proprio girone (siculo-calabro-campano) 22gare, una seconda fase dove si disputeranno obbligatoriamente altre otto partite con formazioni del girone pugliese-campano ed a seguire il via a playoff e playout.

Una stagione in cui gli appassionati e sportivi milazzesi potranno supportare la squadra in massa vista l’agibilità totale concessa al Pala Milone, 1774 posti. Il roster mamertino inizia a delinearsi, il Ds Luigi Maganza ed il Direttore tecnico Organizzativo Giovanni Perdichizzi lavorano in sintonia con lo staff tecnico e curano nei dettagli il tutto.

Ben sei i confermati dalla passata stagione: Antonio Barbera, capitano, guardia, classe 1996, 188 cm, al suo sesto anno in maglia Svincolati. Hernan Sindoni, milazzese, ala, classe 1997, 198cm, terzo anno a Milazzo. Luca Bolletta, ala, classe 1992, 198cm, secondo anno a Milazzo. Federico Manfre’, ala, classe 1996, 194 cm, secondo anno in maglia bianco-blu. Valentas Tarolis, Centro, Lituano, classe 1991, 205 cm, seconda stagione anche per lui. Angelo Salvatico, play, classe 1999, 183 cm, al suo secondo anno a Milazzo.

I nuovi acquisti sono ad oggi: Pasquale Battaglia, guardia, classe 1999,188 cm originario di Catanzaro che vanta grossa esperienza avendo alle spalle vari stagioni in B Nazionale ed anche A2. Secondo nuovo innesto è Filippo Guerra, playmaker, classe 1997,189 cm, originario di Gualdo Tadino con alla spalle vari campionati di Serie B ed A2 a Piacenza.Terza new entry, Gift Odigie, ala, classe 2000, 196 cm nativo di Roma, proviene dalla Robur Basket Osimo e cresciuto nel Colleferro. In attesa di completare l’organico è già prevista per fine agosto l’inizio della preparazione pre-campionato.