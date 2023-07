La seconda morte in solitudine nel giro di pochi giorni di persone, spesso anziane, ha portato il Pd a prendere una posizione. Gioacchino Abbriano, presidente del Circolo PD, ha espresso il dolore ed il cordoglio dei Democratici milazzesi per il caso della donna settantasette ritrovata dai vigili del fuoco senza vita nel letto di casa allertati da conoscenti. «Siamo sconvolti – ha detto Abbriano – di fronte a questi casi di solitudine che si manifestano in modo cosi drammatico, disumano. Quale trasformazione è intervenuta nella nostra Milazzo? Perché i più fragili sono stati lasciati soli? Qual’è l’attività dei Servizi Sociali del Comune? Esiste un censimento delle persone sole alle quali prestare assistenza, cura, conforto? E’ in funzione la rete virtuosa con le Parrocchie, le associazioni di volontariato in grado di raggiungere ogni singola fragilità da sostenere? Quanti Centri di Incontro sono attivi nel territorio? Quali iniziative, concrete ed efficaci, sono state avviate per alleviare le sofferenze dei più deboli?».

«Sono domande – ha concluso Abbriano – alle quali l’Amministrazione deve dare pronta ed immediata risposta, considerate anche le ingenti risorse che sono state destinate ad altri meno nobili scopi».