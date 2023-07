Si è completato in queste ore l’iter per la concessione dell’agibilità dell’area che ospita gli spettacoli estivi al castello di Milazzo. A salire sul palco e inaugurare la struttura da 2 mila posti sarà venerdì 28 luglio, alle 21,30, il cabarettista Maurizio Battista. La performance sancirà il ritorno degli eventi al Castello. La tribuna fatta realizzare nell’area retrostante il Duomo antico dall’Amministrazione permetterà non solo di accogliere il pubblico in una struttura moderna, ma anche sarà motivo di richiamo per quegli impresari che organizzano spettacoli in Sicilia. E che adesso – come sottolinea il sindaco Midili – potranno anche guardare con interesse alla città di Milazzo che offre uno scenario straordinario visto la location (il Castello) che ci ospita.

Dopo Battista, in questa stagione estive si esibiranno Drusilla Foer, Francesco Francesco Cicchella, Max Angioni e da ultimo Enrico Brignano. “Abbiamo lavorato per far sì che Milazzo possa diventare nuovamente riferimento degli spettacoli estivi come lo è stata negli anni ’90 quando questa città ha ospitato artisti del calibro di Carreras, Venditti, Paganini sino da ultimo Mario Biondi – ha detto il primo cittadino-. Poi la fase di buio anche perché non esisteva più quella infrastruttura che siamo riusciti a rimuovere sostituendola con una moderna e funzionale e ponendola al centro del rilancio della nostra cittadella fortificata. Per questo abbiamo coniato lo slogan “Milazzo estate 2023 – Che bella storia”, con la riproduzione di una foto stilizzata del Castello. Grazie al supporto degli sponsor, siamo riusciti a chiudere un cartellone di grande pregio che oltre ad accogliere artisti di grande livello come Maurizio Battista, Alice, Drusilla, Cicchella. Max Angioni e soprattutto Enrico Brignano, si caratterizzerà per importanti serate teatrali con la rassegna dei “Teatri di Pietra”, il doppio appuntamento con il Festival del cinema italiano ed il Milazzo Film Festival, l’apprezzata rassegna letteraria “Milazzo Cult festival” a Villa Vaccarino, ed ancora il magic circus festival “Contaminazioni” e i “Viaggi Notturni” sempre all’interno del Castello alla vigilia di ferragosto con circa 150 personaggi in costume d’epoca. E poi appuntamenti ormai consolidati e affermati anche sotto il profilo del riscontro di pubblico come il Mish Mash, il Festival delle corali “Incanto Mediterraneo” e la rassegna “Milazzo chamber Music Festival”. Quattro mesi di spettacoli che sono certo “premieranno” la nostra programmazione e il desiderio di rilanciare la città anche in questo settore”.