Assunti 15 vigili urbani stagionali. Questa mattina il giuramento a palazzo dell’Aquila

Hanno prestato giuramento questa mattina davanti alla segretaria generale, Andreina Mazzù i 15 agenti di polizia locale che presteranno servizio per 24 ore settimanali per due mesi.

Dopo l’approvazione da parte della giunta municipale del progetto per il controllo e miglioramento della circolazione veicolare e pedonale, il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari ha proceduto alla determina di assunzione, convocando gli interessi per la firma del contratto, avvenuta oggi. Da domani prenderanno regolarmente servizio.

Una ulteriore presenza importante sul territorio – hanno affermato il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla viabilità, Francesco Coppolino – per dare ulteriore impulso e assicurare una maggiore presenza soprattutto ai servizi di polizia stradale, ma anche per il controllo del decoro urbano (deposito dei rifiuti), occupazione della sede stradale e supporto a manifestazioni ed eventi che sono tipici della stagione estiva. Tale personale sarà impiegato anche nelle fasce notturne.

