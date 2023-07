Non rispondeva al telefono di casa cosi alcuni conoscenti preoccupati hanno allertato le forze dell’ordine: i vigili del fuoco l’hanno trovata morta riversa sul letto di casa probabilmente per il forte caldo delle ultime 24 che ieri hanno toccato nella Piana oltre 40 gradi. È successo stasera a Milazzo, intorno alle 22, in via della Concordia, nella frazione Olivarella. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha constato il decesso. La donna a quanto pare viveva da sola e non aveva parenti prossimi. Solo qualche conoscente che ogni tanto andava a trovarla per alleviare la solitudine.

Si tratta del secondo caso in una settimana. Qualche giorno fa un caso simile è accaduto nel centro di Milazzo, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria. Una signora di 56 anni, S.L.M., è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di via XX Luglio,. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa che da giorni non vedevano uscire di casa.