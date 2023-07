Dopo la mostra fotografica allestita durante il Milazzo Film Festival nell’Atrio del Carmine, l’associazione Italia Nostra sezione di Milazzo, continua le sue iniziative sul tema delle Casematte. E lo fa attraverso una serie di eventi che si svolgeranno dal 26 al 28 luglio, nella prestigiosa cornice dell’Atrio del Carmine.

Innanzitutto la mostra fotografica sulle Casematte, la stessa che in primavera è stata itinerante in alcuni istituti scolastici, continuerà ad essere visibile durante la tre giorni di eventi culturali che rievocheranno il ruolo passato delle Casematte permettendo a tutti di conoscere il ruolo di queste strutture che oggi rappresentano invece “semi di pace e cultura” così come ribadito dal titolo dell’evento: “Casematte di Milazzo. Ieri testimoni di guerra. Oggi semi di pace e cultura”.

Nel dettaglio: domani 26 luglio, a partire dalle 21, sarà presentato l’evento e Fabio Milazzo farà un intervento sulla Sicilia del 1943, lo sbarco degli alleati sull’isola tra storia e mito. Seguirà il 27 luglio sempre a partire dalle 21 la decantazione in versi di ciò che accadde nell’estate del ‘43, ad opera del Gruppo Teatro Libero con la direzione artistica di Salvatore Amato.

Venerdì 28 invece, la presentazione del libro edito da Lombardo, “Milazzo 1943- casematte, campi volo, e cronache dal fronte” a cura della sezione di Milazzo di Italia Nostra. Una tre giorni dunque dedicata alla cultura della storia, a ciò che è stato e che spesso si ignora ma che è importante riscoprire per comprendere meglio e di più ciò che ci circonda.