Nel salone di Palazzo D’Amico, oggi, martedì 25 luglio, alle ore 18,30 sarà presentato il romanzo “Alle 21:00 precise” di Fausto Tarsitano. Una storia del primo novecento ambientata nell’ex carcere giudiziario all’interno della cittadella fortificata di Milazzo.

Il protagonista di questo romanzo è un uomo che ha appena ucciso sua moglie, “una fatalità” dice lui, “l’amavo alla follia”, ma è in attesa che la Corte di Assise di Messina lo giudichi per il suo delitto in un carcere lontano dal suo paese. Vincenzo Cilento però non è un tipo qualunque, anzi, Il direttore del carcere un detenuto così non l’aveva visto mai; uno che dalla sua cella avverte il profumo del gelsomino, anziché quello pestifero dello zolfo che sentono tutti.

A discutere con l’autore Fausto Tarsitano, i professori Filippo Russo e Fabrizio Scibilia. Sarà presente per i saluti istituzionali l’assessore alla Cultura Lucia Scolaro.