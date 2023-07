“Le verifiche effettuate con i rilevatori elettronici – spiega il sindaco Pippo Midili – hanno registrato un consumo anomalo nelle ore notturne, nell’area della Piana, circostanza che non dovrebbe esserci e le conseguenze potrebbero penalizzare tutti i cittadini. Per questo rinnovo l’appello alla popolazione ad un uso consapevole dell’acqua, evitando consumi diversi da quelli che normalmente vengono effettuati”.

Consumi anomali di acqua nelle ore notturne nella Piana di Milazzo, l’Amministrazione comunale invita i cittadini ad un uso parsimonioso del prezioso liquido per evitare possibili criticità nella distribuzione dell’acqua nell’intero territorio cittadino. Infatti le difficoltà esistenti alla fonte mela, in territorio di Santa Lucia del Mela, rischiano di determinare problemi di approvvigionamento dei serbatoi.

Milazzo, consumi di acqua anomali nella Piana. Si temono criticità in tutta la città

