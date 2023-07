E’ stato individuato e arrestato al porto di Milazzo il detenuto che era fuggito venerdì pomeriggio dalla casa circondariale di Barcellona. Davide Miloni, 44 anni, era rinchiuso nel carcere di Barcellona dal primo luglio scorso. E’ stato arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia lungo la cortina del porto mamertino.

Una fuga che ricalca quelle avvenute in passato al punto che il sindacato autonomo polizia penitenziaria parla di «evasione annunciata» visto che la casa circondariale nasce all’interno di un ex ospedale psichiatrico giudiziario. «Questa evasione – ha dichiarato il segretario del Sappe Donato Capece – è la conseguenza dello smantellamento delle politiche di sicurezza dei penitenziari e delle carenze di organico della polizia penitenziaria, che ha settemila agenti in meno».