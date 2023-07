Da domani il viadotto di Botteghelle (numero 10) sarà chiuso per manutenzione fino al 4 agosto. Il Consorzio autostradale ha deciso di manutenere i viadotti che da oltre due anni sono chiusi su disposizione dell’Autorità giudiziaria ed il comando di polizia locale ne ha disposto la chiusura per consentire lo svolgimento dei lavori. L’arteria tra Fiumarella e Botteghelle era divenuta una valvola di sfogo per coloro che dovevano raggiungere Barcellona/Milazzo dopo la chiusura del ponte del Mela ed evitare la vecchia Statale 113 di Olivarella. «Un’altra decisione assurda in piena estate – afferma il consigliere Alessio Andaloro – i lavori di manutenzione bisognava programmarli a settembre, quando ci sarebbe stato meno flusso veicolare fra Milazzo e Barcellona».

«Quello che sta accadendo sulla viabilità nel nostro territorio è incomprensibile – scrivono i consiglieri Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Damiano Maisano in una nota –. Si chiudono le strade di collegamento, si chiudono i ponti si immaginano bretelle alternative che non si realizzano. Ore e ore di fila in macchina per fare pochi chilometri sotto questo caldo torrido. La gente è imprigionata nei propri paesi. E come sembra, si sostiene che nessuno abbia responsabilità. Come se nessuno sapesse della chiusura del cavalcavia. Si ha la presunzione di essere nel giusto, come se il sindaco di Milazzo non venisse informato, come se il comandante della polizia locale non adottasse provvedimenti o non fosse interessato. E a danni fatti Fratelli d’Italia si inventa tavoli per mettere le pezze al problema, come se alla Regione ci fossero altri che governano».

DIETRO LE QUINTE. La mancata realizzazione della bretella sul ponte Mela rimane un mistero. Nessuno sa cosa stia accadendo realmente dando vita ad uno scaricabarile senza fine. A quanto pare i ritardi sarebbero legati alla difficoltà di trasporto dei tubi su cui realizzare l’arteria d’emergenza. Servirebbe un trasporto speciale da Catania a Barcellona ma a causa delle condizioni dell’autostrada A/18 e A/20 (tratti interdetti, doppi sensi di circolazione) non sarebbe stato autorizzato.