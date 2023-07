Un tavolo di coordinamento sulla viabilità dell’area tirrenica compresa tra la Valle del Mela, Milazzo, Barcellona e Terme Vigliatore. É quanto richiesto all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, dal deputato regionale di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo, il quale sottolinea: «È urgente superare gli intoppi burocratici che ritardano le soluzioni già previste per la viabilità di quell’area, altrimenti i disagi diventeranno sempre maggiori, considerando pure che si tratta di località ad alto flusso turistico. Mi riferisco, ad esempio, alla necessità di effettuare la manutenzione dei cavalcavia sequestrati per poterli riaprire. Non si deve perdere ulteriore tempo anche per la realizzazione della bretella alternativa al ponte Mela ora chiuso e lo stesso va fatto per il Ponte Termini. Al tavolo di coordinamento, quindi, dovrebbero partecipare il prefetto, il sindaco metropolitano, i sindaci di Milazzo, Barcellona e Terme Vigliatore e- nei rispettivi ambiti di competenza- ANAS, CAS e Genio Civile di Messina. Sarebbe opportuno anche il coinvolgimento della Seus e della centrale operativa del 118 per la viabilità relativa ai mezzi di soccorso».

Anche i sindaci di Barcellona e Terme Vigliatore hanno in cima alla loro agenda le problematiche legate alla viabilità. Impegni precisi per dare risposte ai cittadini e tempi certi e celeri per risolvere le problematiche della viabilità nella valle del Mela è quanto hanno chiesto il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò e l’assessore Giuseppe Benvegna al tavolo di coordinamento che si è tenuto oggi a Palermo, presso l’assessorato regionale alle Infrastrutture e Trasporti.

Le richieste, condivise con il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano presente all’incontro, hanno riguardato in particolare la necessità di completare in tempi brevi i lavori al ponte Termini. In quest’ottica è stato chiesto all’Anas di attivare i doppi turni per gli operai impegnati nei cantieri. E’ stato inoltre sollecitato il reperimento delle somme per il completamento dei lavori di messa in sicurezza e della segnaletica delle bretelle a monte e a valle del ponte Termini. L’assessore regionale Alessandro Aricò si è detto disponibile a dare seguito alle richieste.

Sarà la Città Metropolitana di Messina a provvedere invece al miglioramento della segnaletica ed agli interventi necessari sul ponte di collegamento lungo la litoranea tra Terme Vigliatore e Barcellona.

L’assessore ai lavori pubblici di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Benvegna ha affrontato la problematica dei numerosi cavalcavia sotto sequestro evidenziando come alcuni di questi siano d’importanza strategica per i collegamenti tra i Comuni e pertanto sia indispensabile avviare le procedure per il dissequestro.

Inoltre, per andare incontro alle richieste dei cittadini penalizzati dalla chiusura del ponte Termini è stata chiesta l’autorizzazione al transito per gli autobus dell’Ast, per non creare ulteriori disagi ai residenti nei Comuni interessati e che non utilizzano il proprio mezzo.

Infine ancora una volta il sindaco Calabrò e l’assessore Benvegna hanno protestato nei confronti del Genio Civile e della Città Metropolitana per gli eccessivi ritardi sui lavori al ponte del Mela e sul mancato rispetto delle scadenze individuate che causano gravissimi disagi nei collegamenti tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

L’amministrazione comunale ha sollecitato i due enti ad attivare i doppi turni anche in questi cantieri per recuperare i ritardi accumulati e consegnare al più presto l’opera.