Oggi il primo Memorial Antonio Leto. Un anno fa il giovane milazzese ha perso la vita durante un incidente stradale lungo la litoranea di Ponente. Oggi verrà ricordato con una serie di iniziative sportive. Alle 18.30 è prevista la messa a Santa Maria Maggiore. Dopo al Caracocci Exclusive Sport Club è stata organizzata una serata all’insegna dello sport e dell’amicizia in suo ricordo. La serata comincierà con trenta minuti di funzionale a cura della palestra Dream Fitness e Davide Dramis, verrà coinvolta l’ultima classe della giornata quella con cui lui si allenava solitamente Antonio.

Dopo inizierà un amichevole di calcetto 7 vs 7 dove a piacere si faranno due squadre, e si giocherà con i cambi per 2 ore coinvolgendo chiunque voglia partecipare, all’insegna di amicizia. Contemporaneamente saranno disponibili due campi di padel dove far giocare chi non predilige il calcio, con partitelle al meglio dei 3/5 games in base al numero di partecipanti.

Tutto questo senza spirito agonistico ma per il puro piacere di ricordare un ragazzo, amante dello sport, della compagnia, e uomo di grande valore.

LEGGI QUESTO: