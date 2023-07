Porto di Milazzo, sedici milioni per completare la banchina incompleta. Aggiudicata la gara

Porto di Milazzo, sedici milioni per completare la banchina incompleta. Aggiudicata la gara

Aggiudicata all’ATI Sostenia (CM) + C.S. Progettisti Costruttori la gara relativa all’ultimazione dei lavori di completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi del Porto di Milazzo. Il ribasso è stato del 24,343 percento, pari ad un importo offerto di 16.839.533,36 euro e l’esecuzione è stimata in 24 mesi.

Si tratta di un’opera attesa da anni e dall’iter estremamente complesso, iniziato nel lontano 2010 e terminato in modo infausto dopo che il precedente appalto, arrivato al 70% percento dell’esecuzione, è stato rescisso per inadempimento dell’impresa aggiudicataria.

L’intervento prevede il completamento delle banchine commerciali del porto, verso il molo di sottoflutto dove i fondali sono stati già oggetto di dragaggio, ed è finalizzato all’ampliamento della dotazione infrastrutturale,con circa 18.000 mq di nuovi piazzali,ed al miglioramento e ripristino del livello di servizio e di sicurezza negli spazi operativi. Oltre ad adeguare alle subentrate normative il precedente progetto, l’attuale intervento ha migliorato le caratteristiche dei piazzali e dei relativi impianti, ivi compresa la predisposizione per la futura elettrificazione delle banchine stesse. Oltre all’impianto elettrico di illuminazione piazzali, con la predisposizione di cavidotti interrati a disposizione per usi futuri, è stato previsto anche l’impianto idrico per presa acqua al servizio delle navi ormeggiate e l’impianto antincendio.

Preliminarmente all’esecuzione delle lavorazioni di completamento, sarà comunque necessario procedere al consolidamento del materiale proveniente dal dragaggio e posto in vasca di colmata sotto la nuova banchina.