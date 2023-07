Milazzo, ritrovato ordigno bellico della seconda guerra mondiale vicino allo stadio. Quarto ritrovamento in dieci anni

Milazzo, ritrovato ordigno bellico della seconda guerra mondiale vicino allo stadio. Quarto ritrovamento in dieci anni

Ieri sera è stato ritrovato un nuovo ordigno bellico sul litorale di Ponente, nei pressi del campo sportivo Salmeri. L’area è stata recintata dopo il sopralluogo di Capitaneria di porto e vigili del fuoco in attesa di essere rimosso stamattina. Il ritrovamento di queste granate inesplose, nei pressi del “Grotta Polifemo”, non è una novità. Nell’ultimo decennio sono stati almeno tre i casi segnalati dai residenti. Per lo più le granate vengono riportate alla luce dopo le piogge che spostano sabbia e terra nei pressi del terrapieno e ritrovate dai bagnanti nel periodo estivo.