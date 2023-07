Il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari ha “istituzionalizzato” l’isola pedonale da oggi, venerdì 21 luglio sino al prossimo 17 settembre. Dopo la positiva sperimentazione dell’8 luglio e la sospensione, la scorsa settimana, per due eventi nel centro cittadino, adesso è stata disposta la modifica della segnaletica stradale per l’istituzione dell’area pedonale nel centro urbano nei giorni da venerdì a domenica, nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 17 settembre.

L’isola pedonale scatterà alle 21 di ogni venerdi, sabato e domenica e si concluderà alle 0,30.

Le aree interessate sono: Via L. Rizzo; Via F. Crispi; Piazza della Repubblica;

Via Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con via F. Crispi e

L’intersezione con via C. Colombo); Via C. Borgia (tratto compreso tra l’intersezione con via M. Nardi e l’intersezione con via R. D’Amico); Via M. Nardi; Via N. Ryolo;

Via C. Borgia (tratto compreso tra l’intersezione con via N. Ryolo e l’intersezione con Piano Baele); Piano Baele; Via G. Medici; Piazza C. Duilio; Via Portosalvo;

Via D. Piraino; Via Cassisi. Disposto altresì il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade esclusivamente nelle giornate del fine settimana, dalle ore 20,15 di Venerdi alle ore 00,30 di Sabato, dalle ore 20,15 di Sabato alle ore 00,30 di Domenica e dalle ore 20,15 di Domenica alle ore 00,30 di Lunedi: Via L. Rizzo; Via Calì; Via F. Crispi; Piazza della Repubblica; Via Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con via F. Crispi e l’intersezione con via C. Colombo); Via C. Borgia (tratto compreso tra l’intersezione con via M. Nardi e l’intersezione

con via R. D’Amico); Via M. Nardi; Via N. Ryolo; Via C. Borgia (tratto compreso tra l’intersezione con via N. Ryolo e l’intersezione con Piano Baele); Piano Baele; Via G. Medici.

Così come avvenuto in occasione della Notte Bianca nelle giornate di chiusura del transito del centro urbano opererà un servizio navetta per il trasporto pubblico con due bus che opereranno col metodo “circolare” a Ponente e Levante dove sono state previste aree di sosta.

I visitatori dopo aver parcheggiato il mezzo potranno acquistare, direttamente a bordo il biglietto al costo di 2 euro, utilizzando indifferentemente le due linee per tutta la notte, secondo la formula hop-on hop-off.

Il servizio, svolto dalla ditta “Di Paola Viaggi”, partirà dalle 21:00 e si protrarrà sino alle 0,30.

Ecco il dettaglio delle due linee.

Linea Ponente: Partenza dall’area “Gobba del Cammello” e a seguire queste fermate nell’ambito del percorso circolare: Lido La Fenice, Tiro a segno, piazza San Papino, Salita San Francesco, Chiesa di San Domenico, Cimitero, Marina Garibaldi, via Cristoforo Colombo, piazza San Papino, via Risorgimento (incrocio via Cosenz), via Risorgimento (via Regis), e rientro al capolinea area “Gobba del Cammello”

Linea Levante: Piazza 25 Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Marconi, via Acqueviole (a richiesta), piazzale Pizzoli, via La Rosa/ Vespucci, Largo Buccari, via dei Mille, Piano Baele e ritorno al capolinea Piazza 25 Aprile.