Otto informazioni di garanzia nei confronti dei componenti dei Consigli di amministrazione che si sono susseguiti nell’ultimo triennio: l’ipotesi di reato su cui si sta fondando è di riciclaggio. Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno fatto un blitz negli uffici della Fondazione Lucifero su disposizione della Procura di Barcellona che ha disposto di «acquisire documenti strumentali» per verificare «le entrate conseguite dalla Fondazione, la provenienza di queste ultime e la loro reale destinazione». Al centro dell’indagine vi sarebbe la gestione di terreni e in particolare la locazione di alcuni a prezzo relativamente bassi, altri a prezzi rilevanti. Una discrasia che non convince gli acquirenti. E poi si cerca di capire come siano avvenute queste assegnazioni, la tipologia di rapporto anche con i soggetti che operano nell’ambito della Fondazione.

A ricevere l’avviso di garanzia gli ex presidenti Vincenzo Ciraolo e Maria Teresa Collica, il presidente in carica Franco Scicolone, i consiglieri Gioacchino Puglisi, Santo Colosi e Rosalia Schirò e gli ex componenti Francesco Iannucci e Delfina Guidaldi.

Sarebbero stati sequestrati da tre computer gli hard disk e poi tanto materiale cartaceo, una trentina di faldoni, e in particolare contratti di affitto dei terreni di proprietà della Fondazione, delibere approvate dal Consiglio di amministrazione, determine adottate dalla Segreteria generale e altra documentazione ritenuta comunque necessaria a riscontrare quanto venuto fuori nel corso dell’indagine e inerente una presunta «illecita strumentalizzazione dell’ente morale».