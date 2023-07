La milazzese Ivana Bonaccorsi è la nuova presidente dell’Inner Wheel Club di Messina. L’assemblea si è riunita al Circolo del Tennis e della Vela peloritano per solennizzare cambio delle consegne tra Marisa Drago Gulino e la docente universitaria Bonaccorsi. Il Club ha anche accolto sette nuove socie, Sabrina Assenzio, Mariateresa Cristani, Paola Dugo, Natascia Fazzeri, Simona Milio, Milena Riberti e Marina Russo.

Dopo lo scambio del collare la neopresidente, Ivana Bonaccorsi, ha dichiarato il suo apprezzamento al tema della presidente nazionale “Promuovere cultura per arginare il disagio giovanile e la dispersione scolastica”, e ha proposto la realizzazione di progetti mirati a stimolare l’interesse dei giovani verso “il potere del sapere”, motto che ispirerà le azioni del Club di Messina nell’anno sociale appena iniziato. Ha quindi confermato l’impegno dell’Inner Wheel nell’ambito delle attività proposte dal Forum civico, senza trascurare la continuità ed il potenziamento nel proseguire le azioni già intraprese dal Club a favore della Banca del Latte Umano Donato del Policlinico, dei Giochi della Chimica della SCI e l’interesse verso la valorizzazione dell’arte sacra del territorio con il supporto della socia Giusy Larinà. Ha auspicato anche un diretto coinvolgimento con AMP capo Milazzo rivolgendosi al presidente Giovanni Mangano per sposare il tema distrettuale “acqua che crea acqua che distrugge: tra mito e realtà” proposto dalla Governatrice del distretto 211, Mara Romeo Tocco. In conclusione, la presidente ha presentato il direttivo che la affiancherà:

Past Presidente: Marisa Drago Gulino; Vice presidente: Maria Pia Russo; Segretaria: Cettina Bonaccorsi; Tesoriera: Mariella Delfino; Addetta stampa: Mela Nicosia; Relazioni internazionali: Ester Tigano; Consigliere: Giusy Larina, Marisa Falzea; Maria Spinelli; Clara Baratta, Maria Grazia Guarneri

Ospiti del Club sono stati: Ebe Martines, immediate Past President Internazionale Inner Wheel, le autorità Rotariane, Attilio Liga in rappresentanza del Governatore del Distretto Rotary 2010, Gaetano Cacciola, Presidente del Rotary Club Messina, padrino del Club Inner Wheel, David Militi Presidente del Club Rotary Messina Peloro e Attilio Andriolo Presidente del Rotary Club di Milazzo. Altri ospiti presenti: la presidente del Forum Civico di Messina, Elena La Spada, il Presidente dall’AMP Giovanni Mangano, il Garden Club di Messina rappresentato da Pina Noè, il Soroptimist di Messina con la Presidente Linda Schipani e la Fidapa sez. di Milazzo, di cui Bonaccorsi fa parte, rappresentata dalla Presidente Mariella Morabito e dalla tesoriera Katia Sfameni Crisafulli.