“Al fine di incrementare – con il naviglio attualmente disponibile – il numero di corse rispetto a quelle fin qui assicurate Caronte & Tourist Isole Minori ha predisposto un nuovo programma di esercizio che si sottopone alla vostra valutazione”.

Iniziava così la lettera che C&T IM ha inviato ai sindaci di Lipari, Malfa, Leni e Salina (e all’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità) quale primo step operativo dopo la rescissione dei contratti con la Regione Siciliana e il conseguente passaggio a un servizio di traghettamento operato in regime di libero mercato.

“Persistendo quella che consideriamo una insostenibile condizione di confusione giuridica, risolvere il contratto con la Regione è stata per noi una scelta obbligata” – spiegano in C&T.

Il nodo è quello dei traghetti Helga, Ulisse e Bridge sequestrati a giugno e da allora fermi in porto perché ritenuti non idonei al trasporto di persone con mobilità ridotta ma che la Compagnia considera invece assolutamente a norma.

“Aver risolto il rapporto con la Regione – sottolineano in C&T – non cambia ovviamente il doveroso senso di vicinanza e solidarietà che abbiamo da sempre avuto nei riguardi delle popolazioni delle isole minori. Per questo abbiamo predisposto corse aggiuntive rispetto al calendario vigente, iniziativa che abbiamo sottoposto alla valutazione dei sindaci e – per il loro tramite – agli isolani.

LE CORSE. A partire da martedì 18 luglio e fino al 30 settembre le corse aggiuntive da Milazzo verso l’arcipelago delle Eolie e viceversa saranno dunque così articolate. Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato una nave partirà da Milazzo alle ore 6,30 per toccare Vulcano, Lipari e Salina e ripartire da qui alle ore 11,20 in direzione Lipari e Vulcano prima di tornare a Milazzo alle ore 14,30. Lunedì, mercoledì e venerdì partenza da Milazzo alle ore 15,30 direzione Vulcano e Lipari con partenza da qui alle ore 18 in direzione Milazzo ove l’arrivo è previsto alle ore 20,00.

LA REGIONE. Il governatore Renato Schifani ieri aveva convocato un vertice a Palazzo d’Orléans con l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e i vertici della compagnia di navigazione per trovare una soluzione urgente alle criticità sorte dopo che, a causa del sequestro di tre navi non ritenute adatte al trasporto di disabili, la società non ha più potuto mantenere attivo il contratto di servizio con l’amministrazione.

«Era una questione che ci stava particolarmente a cuore, non soltanto per salvaguardare la stagione turistica ma anche e soprattutto per garantire i collegamenti ai residenti delle isole minori – dice Schifani. – La società ci ha assicurato che, nel periodo compreso tra il 18 luglio e il 30 settembre, il numero delle corse settimanali verso le Eolie aumenterà del 20 per cento (da 14 a 17) e resterà inalterato il numero di quelle per le Egadi e per Ustica. Un’intesa a tutela di tutti i siciliani».

Restano invariate le corse previste per le isole Pelagie e per Pantelleria, essendo ancora in vigore il contratto di servizio con la Regione.