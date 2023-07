«OggiMilazzo” è giornale indesiderato dall’amministrazione». Si chiude così la dichiarazione del sindaco Pippo Midili diffusa dall’ufficio stampa del comune di Milazzo in merito ad un articolo pubblicato dalla nostra testata sull’annullamento del concerto di GianMaria che doveva inaugurare mercoledì 19 luglio il cartellone estivo nella nuova arena del castello (LEGGI QUI). Il motivo? Oggi Milazzo ha riportato due notizie veritiere: il concerto è stato annullato dagli organizzatori per “motivi logistico organizzativi” e, ad oggi, non vi sarebbero tutte le autorizzazioni necessarie per utilizzare la nuova struttura realizzata all’interno della cittadella fortificata su cui si sarebbe dovuto esibire il cantante.

Notizie ritenute dal primo cittadino “gravissime” che danneggerebbero «l’immagine della stessa e della città di Milazzo… anche sotto il profilo economico perché tende a mettere in discussione un cartellone estivo costato centinaia di migliaia di euro».

Naturalmente Oggi Milazzo si augura che le autorizzazioni arrivino prima possibile per il bene della città, ma non ci piace la violenza verbale messa in atto dal primo cittadino.

Affermazioni come “fabbricatore di notizie seriali”, “ennesima fake news”, “ennesimo articolo diffamatorio” – queste si – riteniamo siano espressioni false e lesive della principale fonte d’informazione cittadina. Sia o non sia gradita dal sindaco.

Riportiamo il testo integrale della nota inviata dall’ufficio stampa del comune:

In riferimento alla notizia riportata dal sito on –line “Oggi Milazzo”, relativa all’annullamento del concerto del cantante “GianMaria” per questioni legate alla mancata autorizzazione all’utilizzo della tribuna al Castello, il sindaco Pippo Midili ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Il fabbricatore di notizie serali ha colpito ancora – afferma il primo cittadino – con l’ennesima fake news che ha il consueto obiettivo di colpire questa Amministrazione, mortificando la città di Milazzo. Scrivere che il concerto di “GianMaria” è saltato per questioni legate al rilascio del nulla-osta da parte della commissione di vigilanza è assolutamente falso e ovviamente l’Amministrazione procederà a tutelarsi nelle opportune sedi perché gravissimo è il danno non solo all’immagine della stessa e della città di Milazzo, ma anche sotto il profilo economico perché tende a mettere in discussione un cartellone estivo costato centinaia di migliaia di euro.

La cosa ancora più grave è che nella giornata di ieri, quando l’Ufficio Stampa ha diramato il comunicato specificando che gli organizzatori avevano assunto questa decisione informando con una nota il Comune di Milazzo, l’autore dell’articolo ha chiesto chiarimenti allo stesso Ufficio Stampa il quale ha spiegato che c’era stata questa comunicazione e che non risultavano altre questioni, tantomeno collegate alla platea presente al Castello. E invece si è voluto dare la notizia ad effetto per dire che a Milazzo la stagione degli spettacoli partiva col piede sbagliato, aggiungendo, scientemente dei presunti ed inesistenti problemi alla tribuna, proprio nella fase in cui è pienamente operativa la vendita dei biglietti di tutti gli eventi.

Si tratta dell’ennesimo articolo diffamatorio nei confronti di una Amministrazione, che sappiamo viene ritenuta ostile da chi l’ha redatto, che non contiene gli elementi di veridicità che devono caratterizzare la notizia. Il diritto di critica è riconosciuto. Gli attacchi strumentali e mirati per finalità che non mi interessa approfondire in questa sede no. Per questo da questo momento, “OggiMilazzo” è giornale indesiderato dell’Amministrazione”.