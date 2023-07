Aveva parcheggiato sulle strisce pedonali e si era allontanato per una passeggiata con la moglie ma quando al ritorno ha visto la multa sul parabrezza ha cercato i vigili urbani e tentato di aggredirli. L’episodio è avvenuto in Marina Garibaldi intorno alle 20 di stasera, nei pressi della statua della Libertà.

Protagonista un signore di 77 anni che dopo avere parcheggiato la sua utilitaria celeste sulle strisce pedonali, a quanto pare forte del pass disabili, si era allontanato con la moglie. Gli agenti della polizia locale di pattuglia sul lungomare, prima di elevare il verbale di 80 euro hanno fischiato più volte per far spostare il mezzo e solo dopo hanno elevato il verbale. Poco dopo è giunto l’anziano automobilista, ha cercato i vigili che si erano allontanati e poi – secondo i racconti dei presenti – avrebbero tentato di aggredirli anche con un’arma contundente con l’obiettivo di farsi annullare la multa. Subito dopo si è accasciato a terra per un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale Fogliani.

Quello di stasera è solo l’ultimo di una serie di episodi che vede la polizia locale al centro di quotidiani aggressioni verbali e mancanza di rispetto. Atti irrispettosi da parte di automobilisti e motociclisti indisciplinati nei confronti di agenti che tentano di far rispettare il codice della strada e il decoro del centro cittadino, spesso utilizzando il buon senso e che utilizza la repressione solo come ultima risorsa.

DIETRO LE QUINTE. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva annunciato che i vigili urbani impegnati nel servizio di viabilità e controllo del territorio sarebbero stati muniti di “body cam”, le telecamere indossabili su divise o caschi da attivare «nelle situazioni di contrasto all’ordine e alla sicurezza pubblica, ma anche negli episodi in cui è messa a rischio la sicurezza degli stessi». Gli agenti non erano dotati stasera dell’attrezzatura. Al momento, sarebbero utilizzate solo in servizi specifici come, ad esempio, avvenuto nel corso della Notte Bianca dello scorso 8 luglio.