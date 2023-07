Si terranno domani, lunedì 17 luglio, alle 17, al Duomo di Milazzo i funerali di Salvatore De Pasquale. L’imprenditore ottantenne era noto per aver fondato la Mads, una delle concessionarie auto del marchio Opel più consolidate in provincia di Messina. Salvatore De Pasquale era fratello di Ciccio (insieme nella foto di copertina), anche lui uno degli imprenditori più noti della città e molto conosciuto per il suo impegno politico.

Ai figli Cosimo, Alberto e Veronica le condoglianze della redazione di Oggi Milazzo.