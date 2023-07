Comincia con il piede sbagliato “la bella storia” di Milazzo estate 2023, l’ambizioso cartellone estivo di eventi allestiti nel nuovo teatro all’interno della cittadella fortificata. La società “Arena Eventi” che aveva promosso il concerto del cantante GianMaria al Castello di Milazzo mercoledì 19 luglio, manifestazione che doveva inaugurare la stagione, ha comunicato con una nota inviata al Comune la sua decisione di annullare l’evento “per motivi logistico organizzativi” (annullato pure quello di Zafferana Etnea il 18 agosto) . Per coloro che hanno acquistato il biglietto sui circuiti previsti sarà possibile richiedere il rimborso sino a lunedì 24.

Non ci sono altri dettagli (a quanto pare ad incidere anche la scarsa prevendita). A Milazzo, comunque, la commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli fino a qualche giorno fa non avrebbe ancora rilasciato i permessi definitivi per l’utilizzo della struttura da duemila posti. Nonostante sia stato acquistata l’anno scorso è stata montata solo qualche settimana fa. I problemi sarebbero legati principalmente alle vie di fuga ritenute carenti che hanno portato alla realizzazione di percorsi delineati da paletti. Ad esempio, si ipotizzava che il VII festival corale internazionale “Incanto Mediterraneo” che ospita ensemble provenienti da tutto il mondo (da Israele a Taiwan) avrebbe dovuto inaugurare il palco domenica 9 luglio ma è stata costretta a ripiegare sull’adiacente Duomo Antico.

Mercoledì scorso la cittadella è stata chiusa proprio per effettuare lavori e adempiere alle prescrizioni della commissione. Ad inaugurare il teatro, a questo punto, sarà il cabarettista Maurizio Battista il 28 luglio.