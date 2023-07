L’Asd Team Meca in collaborazione con Acsi ciclismo e Comune di Milazzo ha organizzato oggi, sabato 15 luglio, il 1° Memorial di ciclismo dedicato all’imprenditore Peppino Lucchesi scomparso nei mesi scorsi e grande appassionato e mecenate del mondo delle due ruote. La gara si svolgerà su un circuito cittadino di 1,4 km da ripetere più volte con partenza dalla marina Garibaldi alle 15,30. Due le batterie: Over 45 e Under 45. Saranno premiati oltre ai vincitori delle batterie, i primi tre di ogni categoria e le prime tre società.

Alle 19 anche un ricordo di “Peppino Lucchesi” a palazzo D’Amico al quale parteciperanno, assieme ai familiari, anche Francesco Moser, Vincenzo Nibali, Giuseppe Gibilisco e Roberto Onofri, grandi amici del noto imprenditore della Celertrasporti di Giammoro.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. Per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza del Memorial il comandante della Polizia locale ha emesso un’ordinanza con la quale modifica temporaneamente la viabilità nel centro cittadino. Ecco nel dettaglio quanto previsto nel provvedimento:

Dalle ore 12,00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della manifestazione di sabato 15 luglio:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, nelle vie: Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra la via C. Colombo e la chiesa di S. Giacomo) – Cristoforo Colombo – Piazza Roma (lato est) – Umberto I° (tratto compreso tra Piazza Roma e l’intersezione con la via Chinigò) – Chinigò – Cassisi – F. Crispi – Piazza della Repubblica – Vico Calì.

Dalle ore 15.00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della manifestazione:

Istituzione del divieto di transito veicolare nelle vie: Lungomare Garibaldi (tratto compreso dalla via Colombo e la chiesa di S. Giacomo) – Cristoforo Colombo – Rotatoria Piazza Roma (lato est), Umberto I° (tratto da Piazza Roma all’intersezione con la via Chinigò) – Chinigò – Cassisi – F. Crispi – Piazza della Repubblica – Piano Baele – Piazza Caio Duilio, fatta eccezione dei veicoli di Polizia, di Soccorso e dei veicoli dell’organizzazione a seguito della gara ciclistica;

Inversione del senso unico di marcia nella via Luigi Rizzo, nel tratto compreso tra la via Cassisi e la via Calì, con direzione di marcia consentita nord/sud per i veicoli provenienti dal parcheggio interno la via Luigi Rizzo ed i veicoli provenienti dal Molo Marullo, e con obbligo di svolta a destra verso via Calì;

Inversione del senso unico di marcia nella via Calì, con direzione consentita est-ovest;

Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Luigi Rizzo, all’intersezione con la rotatoria di Largo dei Mille;

Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Madonna del Lume, all’intersezione con la via Del Sole, con obbligo di svolta a destra verso via Del Sole.