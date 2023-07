Dopo la prima serata di competizione con la musica sacra, che si è svolta ieri sera, stasera l’ottava edizione del Festival Corale Internazionale “Incanto Mediterraneo” entra nel vivo del trofeo con quattro cori in competizione che si esibiranno per due sere consecutive, oggi e domani sabato 15 luglio, nel Duomo Antico del Castello di Milazzo con inizio alle 21.30.

In tutta la manifestazione, cominciata domenica 9 luglio con la sezione non competitiva, si sono esibiti undici cori provenienti di sei nazionalità: Slovenia, Taiwan, Polonia, Israele, Slovacchia, Italia. Prenderà il via domenica 9 luglio il Festival Corale internazionale “InCanto Mediterraneo”.

Ad esibirsi saranno i cori: Ensemble Vocale Cantica Nova, Milazzo (Italia), Rosh Tov Choir, Kfar Saba (Israele), Coro Polificono Luca Marenzio, Messina (Italia), Coro Freedom, Catania (Italia), Taipei Philharmonic Youth & Children’s Choir, Taipei (Taiwan), Coro Polifonico Ouverture, Barcellona Pozzo di Gotto (Italia), Skowronki Girls’ Choir, Poznan (Polonia), Lùcnica Chorus, Bratislava (Slovacchia), Akademos High School Choir, Lublino (Polonia), Wpa Uam Chamber Choir, Kalisz (Polonia), Franceta Bevka Tolmin Choir, Tolmin (Slovenia)

“InCanto Mediterraneo” è una manifestazione organizzata dal 2009, con cadenza biennale e oltre ad essere prestigiosa ha una notevole valenza turistica. Quest’anno porterà nella Città del Capo trecentocinquanta persone. I cori partecipanti al concorso corale (in programma il 14 e 15 luglio) verranno esaminati da una giuria composta da sei professionisti internazionali che stilerà una graduatoria di merito per assegnare il Trofeo InCanto Mediterraneo 2022. Questi i nomi: Josep Prats – Presidente (Spagna), Giuseppe Cristaudo (Italia), Agnieszka Franków-Zelazny (Polonia), Voicu Popescu (Romania), Sabrina Simoni (Italia).

L’ingresso è gratuito.