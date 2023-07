Stazione di Milazzo, in fiamme una locomotiva nel deposito mezzi

Poco dopo le 20 da un’area adiacente alla stazione ferroviaria di proprietà di Rfi adibita a deposito si è alzata una densa nube di fumo proveniente da una locomotiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo. Il problema, a quanto pare, sarebbe stato d natura elettrica. Non c’è stato alcun pericolo per i treni in transito o passeggeri anche se l’area si trova a poche centinaia di metri dai binari della stazione ferroviaria.

Secondo quanto si legge nei cartelli all’ingresso dell’area, attualmente la zona è interessata da lavori di “rinnovamento e risanamento dei binari” della tratta Pace del Mela – Milazzo e di 5 binari e deviatori della stazione mamertina per un totale di quasi 12 milioni di euro.