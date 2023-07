Dopo l’autorizzazione del magistrato i vigili del fuoco hanno estratto da due dei tre veicoli coinvolti i corpi dei deceduti e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l’area interessata dall’incidente.

Secondo la ricostruzione la prima vettura, un’Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi cappottata, sarebbe stata centrata in pieno dalla seconda e dalla terza, una BMW e un’altra Audi che, sopraggiunte, non sono riuscite ad evitarla. Le vittime sono i conducenti della prima e della terza auto.

Sarebbero di Barcellona e Messina gli automobilisti che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto stanotte intorno all’1:40 nella A20 Me-Pa direzione Palermo al Km. 16 all’altezza del viadotto Giudici. Nell’incidente hanno perso la vita due uomini e ulteriori tre persone sono rimaste ferite di cui due in codice rosso. Non sono stati ancora diffusi i nomi dei deceduti ma secondo quanto risulta ad Oggi Milazzo le iniziali del giovane barcellonese sarebbero F.M.

