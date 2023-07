Ritorna i carro attrezzi per le vie di Milazzo. Il comando di polizia locale ha reso noto che da venerdì 14 luglio scatteranno i controlli sulla regolarità della sosta delle autovetture su tutto il territorio comunale. Un intervento per migliorare le condizioni di sicurezza stradale, in particolare per i pedoni e per i soggetti con disabilità che spesso si ritrovano di fronte ostacoli per comportamenti poco corretti da parte degli automobilisti pronti a lasciare il mezzo ovunque, in prossimità di incroci, di attraversamenti pedonali o addirittura negli spazi riservati a soggetti disabili.

La campagna di controllo e di sanzionamento delle infrazioni stradali sarà svolta da una pattuglia di agenti della Polizia locale che opererà col carro attrezzi al seguito.

ECCO DOVE NON PARCHEGGIARE. La multa e la rimozione del veicolo riguarderà le auto trovate in fermata o in sosta in corrispondenza di un’area di intersezione o in prossimità di un’area di intersezione a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale (art. 158 c. 1 lett. f e c. 5 del C.d.S.); in fermata o sosta in corrispondenza di passaggi e attraversamenti pedonali (art. 158 c. 1 lett. g e c. 5 del C.d.S.); in sosta negli spazi riservati a soggetti con disabilità (art. 158 c. 2 lett. g e c. 5 del C.d.S.).

Il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari invita cittadini e turisti ed in generale gli automobilisti in transito sul territorio comunale al rispetto delle norme del Codice della Strada per una migliore vivibilità urbana e per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza.