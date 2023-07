Pace fiscale a Milazzo, attivato l’iter per annullare le sanzioni per i tributi non pagati

Anche il comune di Milazzo aderisce alla “pace fiscale”. L’assessore alle Finanze, Roberto Mellina interviene in merito alla richiesta presentata dai consiglieri di minoranza, Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano di avviare le procedure dei provvedimenti attuativi prescritti dalla legge e assicurare ai cittadini i benefici della cosiddetta “pace fiscale”.

“Ci siamo già attivati da diversi giorni – spiega l’esponente della giunta Midili – tant’è che la proposta di delibera unitamente al Regolamento è al vaglio del Collegio dei Revisori dei conti per il parere di competenza. Poi andrà all’ufficio di presidenza per essere trasmessa alla competente commissione consiliare e quindi l’ultimo passaggio per il voto finale da parte del Consiglio comunale. Siamo dunque perfettamente nei tempi”. La pubblicazione sul sito del Comune dell’adesione da parte de entro e non oltre il termine del 29 luglio.

L’adesione alla rottamazione agevola la riscossione da parte del Comune, e assicura benefici fiscali ai cittadini sotto forma di annullamento automatico delle sanzioni e interessi previsti dalla norma, dei carichi tributari in riscossione fino al 31.12.2022. I debiti che riguardano la procedura sono quelli maturati dal 2015 in poi.