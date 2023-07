Restauri dentali definitivi in una sola seduta, riducendo al minimo i disagi e offrendo risultati estetici di alto livello. Grazie all’innovativo sistema Cerec, al Dental Center di Milazzo, potrete ritrovare il vostro sorriso. «Si tratta di un sistema innovativo che sta cambiando il volto dell’odontoiatria estetica – spiega il dottore Antono Miceli – l’odontoiatria moderna è in costante evoluzione e le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il modo in cui vengono affrontati i problemi dentali».

DI COSA SI TRATTA. Il sistema Cerec (Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics) è una tecnologia all’avanguardia che consente di realizzare restauri dentali direttamente nello studio del dentista, in tempo reale. Grazie a questo sistema, i pazienti possono dire addio agli inconvenienti delle impronte tradizionali e delle protesi provvisorie. Con il Cerec, i pazienti beneficiano di restauri definitivi e personalizzati, realizzati in ceramica di alta qualità, in una sola seduta.

I VANTAGGI. Il Cerec offre numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali. In primo luogo, l’eliminazione delle impronte tradizionali significa meno disagio per i pazienti, in quanto non è più necessario utilizzare materiali sgradevoli per ottenere una copia dei denti. Inoltre, il processo è incredibilmente veloce. Il Cerec utilizza una tecnologia di scansione 3D che consente al dentista di acquisire un’immagine digitale precisa dei denti e di progettare il restauro direttamente sullo schermo. Questo significa che i pazienti possono vedere il risultato finale prima ancora che venga realizzato.

LA QUALITA’. Uno dei maggiori vantaggi è la qualità dei restauri che il sistema produce. Grazie all’utilizzo di ceramica di alta qualità e alla precisione della tecnologia CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing), i restauri CEREC sono esteticamente piacevoli e resistenti nel tempo.

L’ESPERIENZA DENTAL CENTER. «Al Dental Center siamo orgogliosi di offrire ai nostri pazienti il meglio della tecnologia dentale – conclude il dottore Antonio Miceli – Il nostro team di professionisti altamente qualificati è formato per utilizzare il sistema Cerec e garantire risultati eccezionali. Ci impegniamo a offrire un’esperienza senza stress e a fornire soluzioni personalizzate per ogni paziente. Siamo pronti ad accogliervi nel nostro studio e mostrarvi come il Cerec può trasformare il vostro sorriso».

