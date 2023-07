Pescespada, tonno, gambero rosso, melanzane, caviale, tra gli ingredienti della serata, ma anche carni selezionate, pasta fresca, focacce, pane naturale per finire con cassate, cannoli ed una grandissima torta dedicata all’evento. Tra gli ospiti F. Murray Abraham, premio Oscar e Golden Globe per il ruolo di Amadeus di Milos Forman e presente nella serie televisiva “The White Lotus” girata a Taormina. Tra i presenti l’attrice polacca Kasia Smutniak e numerose stelle dello starlet cinematografico.

La sua presenza ha entusiasmato gli architetti messinesi che lo hanno accolto in una serata esclusiva al Marina del Nettuno. 《Ancora un grande ed esclusivo evento che fa brillare l’immagine della nostra città – ha detto lo chef Pasquale Caliri – l’ambasciatore del gusto che ha firmato la cena dedicata agli attori. Con lui altri quattro colleghi ambasciatori del gusto: il pasticcere Lillo Freni , il panificatore Francesco Arena , il macellaio di Canicattì Gianni Giardina , e lo chef Luca Miuccio del San Pietro Hotel di Taormina.

Ha fatto tappa anche al porticciolo Marina Del Nettuno il premio cinematografico delle nazioni “Nation Award”. Il premio, organizzato da Michel Curatolo, premia ogni anno al teatro antico di Taormina le stelle del firmamento cinematografico. Ospite d’eccezione quest’anno l’architetto Daniel Libeskind progettista, tra l’altro, del Museo ebraico di Berlino,della riprogettazione del Ground Zero ed il City Life di Milano.

Sfilata di celebrità a Messina per il Nation Award, la cena di gala con Pescespada, melanzane, caviale e cassate

