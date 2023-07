Scenari Marini e paladini per accogliere i visitatori, l’artista Salvo Curro fa turismo con l’arte

Una struttura elegante e un’arte fatta di colori intensi. Oltre settanta opere dell’artista milazzese Salvo Currò resteranno in esposizione per tutto il mese di luglio e agosto in tutti i piani dell’Eolian Milazzo Hotel, struttura diretta da Marco Falletta. Acquerelli e acrilici su tele con scenari marini e personaggi di paladini severi e baffuti che stupiscono i turisti provenienti da ogni parte del mondo.

L’artista propone attraverso la convivenza di specie marine nello stesso mare. Ci sono pesci felici dagli occhi enormi, alla ricerca di equilibri di pace tra popoli di questo nostro pianeta Terra, tema che viene proposto al piano -1 zona congressi e sala ristorante. Nella zona ingresso invece protagonista è la Sicilia , fatta di luccichii di antiche armature di paladini baffuti e dallo sguardo diamantato, mentre nelle zone comuni di tutti i piani gli acquerelli spaziano dai paesaggi siciliani alla natura marina.

«Da sempre – precisa Marco Falletta – noi puntiamo sulla territorialità e sulla sicilianità cosa che queste opere mettono in evidenza. Non a caso anche il nostro ristorante, che abbiamo ripreso in gestione proprio quest’anno, propone solo prodotti siciliani»

La mostra è visitabile a tutti, con ingresso libero.