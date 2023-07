“Notte Bianca” a Milazzo, otto denunce e cinque persone segnalate per possesso di droghe

Duecentotrenta veicoli controllati e trecento persone. Sette sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza di alcool perchè risultate con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti, mentre una è stata invece deferita perchè sorpresa alla guida di un’autovettura senza patente di guida, perché mai conseguita.

In concomitanza con l’evento della “Notte Bianca”, organizzata sabato scorso, i Carabinieri della compagnia di Milazzo, hanno intensificato i controlli del territorio con servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, predisposte anche nelle ore notturne sono state inoltre contestate diverse contravvenzioni al Codice della Strada tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’utilizzo del cellulare alla guida, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacenti, perchè trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale. Le droghe sono state sequestrate ed inviate al Ris Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.