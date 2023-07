L’istituto mamertino, che con i suoi oltre 1600 alunni è il più popolato della città, continua a attestarsi su livelli di eccellenza e, grazie agli esiti prestigiosi conseguiti, risulta l’istituto in cui la frequenza degli studenti con un’ottima preparazione è sempre superiore alla media a conferma del trend positivo degli ultimi anni nei quali la scuola risulta essere collocata fra i primi istituti tecnologici del territorio nazionale. «Dalla Dirigenza e da tutta la comunità scolastica del Majorana- commenta il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – i più fervidi auguri perché questi giovani possano raggiungere risultati sempre più pregevoli e incamminarsi con passione lungo il percorso della vita contribuendo all’edificazione di un mondo e di una società migliori, portando nel cuore infiniti ricordi e la consapevolezza che alla fine di un quinquennio stimolante ed innovativo nelle strategie e nei percorsi didattici approntati, possono, con fierezza e sicurezza, ritenersi sicuramente pronti per affrontare l’esigente mondo del lavoro e le nuove e stimolanti occasioni della formazione universitaria».

Per il Majorana è stato una maturità dagli esiti prestigiosi. Nell’istituto milazzese ci sono stati 57 cento, 19 dei quali con la menzione di lode, per gli allievi dei cinque indirizzi di studio che si uniscono all’alta percentuale di alunni che hanno sfondato il muro dei 90, con una votazione compresa tra 90 e 100/100.

