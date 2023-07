Le star del Consorzio Sociale Insieme Onlus di Villa Gialla e Villa Rosa hanno partecipato, ieri sera a Milazzo, alla Notte Bianca. Le strutture mamertine cogestite con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Messina da sempre si sono distinte per la presenza dei loro ospiti con problemi psichici agli eventi del territorio.

Solo lo stop causato dal Covid ha tenuto i ragazzi lontano da queste manifestazioni.

I disabili, che come sempre sono felicissimi di partecipare a queste attività, hanno partecipato in passato a iniziative come la Notte Rosa, la Giornata dello Sport, eventi culturali, presentazioni di libri, manifestazioni estive in lidi e strutture sportive. Ma sono solo. Sono stati protagonisti e organizzatori di serate di gala per il carnevale, di diverse edizioni del presepe vivente e di un tour teatrale che ha portato in giro il loro spettacolo per la provincia di Messina. Hanno partecipato anche al concerto dei Tiromancino.

Ieri gli ospiti delle strutture, sotto gli occhi attenti degli operatori, fino a tarda notte si sono divertiti mangiando, cantando e ballando. Dando dimostrazione della storicità e del valore che da sempre ha l’organizzazione all’interno di queste strutture