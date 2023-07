Da oggi i vigili urbani impegnati nel servizio di viabilità e controllo del territorio saranno muniti di “body cam”, le telecamere indossabili su divise o caschi.

《Uno strumento – come ha sottolineato il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari – che vuole essere un deterrente efficace per comportamenti non corretti o illeciti da parte di cittadini poco rispettosi delle regole o autori di comportamenti illeciti. Essi infatti ven-gono ripresi dall’apparecchio tecnologico, costituendo pure una garanzia sulle modalità di azione degli agenti».

L’utilizzo delle “body cam” è stato definito da uno specifico disciplinare condiviso con i rappresentanti sindacali che stabilisce le modalità obbligatorie e facoltative di attivazione degli apparecchi. Il documento specifica innanzi tutto che il funzionamento avviene nel rispetto delle normative sulla privacy e chiarisce che l’attivazione non è “libera”, appunto, ma deve in ogni caso essere finalizzata alla prevenzione, alla repressione o alla cessazione di situazioni di criticità. Gli operatori, per esempio, sono tenuti ad azionare le apparecchiature nelle situazioni di contrasto all’ordine e alla sicurezza pubblica, ma anche negli episodi in cui è messa a rischio la sicurezza degli stessi.

«L’utilizzo delle Body Cam – spiega il sindaco Pippo Midili – migliorerà la gestione sia della sicurezza sia della prevenzione nel nostro Comune, e garantirà i nostri agenti. Senza dubbio questo strumento sarà un ottimo deterrente per i reati, la persona che si desidera controllare, sapendo che le sue immagini sono registrate. Ma non dimentichiamo che l’utilizzo di questi nuovi sistemi sono anche a tutela del cittadino».