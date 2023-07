Il neo presidente, sensibile ad una economia più sostenibile, ha illustrato un ambizioso progetto volto sia all’installazione di pannelli fotovoltaici destinati ad una comunità d’accoglienza che la promozione dell’importanza del consumo di pesce azzurro per una dieta sana ed equilibrata per lo sviluppo dei bambini.

Presentato successivamente dal neo Presidente Italo Magistri il consiglio Direttivo per l’anno sociale 2023- 2024. Si tratta di Calogero Ficili segretario; Gianfranco Caruso nella doppia veste di vice presidente e tesoriere; Lorella Mazzeo, prefetto; Luisa Rosselli, Fabio Iaia, Francesco Cianciafara, Francesco Pino e Marina Giordano, consiglieri.

Non è mancato l’accento su un tema molto caro al Rotary Club “Valle del Mela” ovvero l’accoglienza dei profughi ucraini al fine di promuovere la solidarietà internazionale finalizzata all’aiuto umanitario.

A Villa Hera , si è tenuta la cerimonia del passaggio di campana del Rotary Club “Valle del Mela” tra il presidente uscente Giacomo Chillè (supplito per l’occasione dalla presidente dell’anno rotariano 2021-2022, Luisa Rosselli) e quello entrante Italo Magistri.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.