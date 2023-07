Ventisette cestisti tra cui otto “Cento e Lode”. Grande soddisfazione all’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo per gli esiti dell’Esame di Stato 2023. Un risultato brillante, che rappresenta per i neodiplomati un’occasione preziosa di crescita e maturazione personale a conferma del dinamismo didattico e progettuale di un istituto in forte crescita, impegnato costantemente nell’innovazione di un’offerta formativa moderna e professionalizzante. L’Esame di Stato di quest’anno è stato caratterizzato dal ritorno alla commissione “mista”.

Otto alunni hanno coseguito il “Cento e Lode”: Emily Fugazzotto e Federica Meo V B Turistico; Roberta Calderone, Giorgia La Malfa e Sofia La Malfa V A Grafica; Gianluca Morabito V AFM; Matteo Cosimo Siracusa V CTL; Paolo De Marco V ATL.

Hanno ottenuto il Cento: Bertino Giorgia VBTUR, Corio Arianna, Isgrò Marika, La Macchia Luca Matteo -V A TUR; Isgrò Mirko, Piraino Silvia, Vitale Natalia VAGRAF; Bonarrigo Noemi, Ilacqua Sefora Carmela, Merlino Jennifer VAFM; Isaya Daniele, Puleio Gabriele VA INF, Andaloro Andrea CTL Pensabene Gabriele Onofrio VBTL; Domante Rosario, Morabito Domenico V ATL; Billa Maria Grazia, Maggio Giulia, Syweck Wictoria VBGRAF.

Molti altri neodiplomati hanno riportato votazioni inferiori al “Cento”, ma comunque molto elevate, frutto dell’impegno e della dedizione nello studio dell’intero percorso scolastico.

L’anno scolastico 2022/2023 è stato caratterizzato da un’articolata e ricca progettualità, tra i progetti degni di nota si registrano le fasi conclusive della realizzazione del lungometraggio tratto dal romanzo “L’uliveto delle Monache” di Nunzio Primavera , prodotto dall’ITET “Leonardo Da Vinci” con i fondi del progetto CIPS 2022; un’esperienza straordinaria , i cui risultati saranno presentati il 30 Luglio, nei locali dell’ITET.

Molto soddisfatta dei brillanti risultati, la Dirigente Scolastica Stefania Scolaro, che ha ringraziato le commissioni d’esame per la professionalità e per il clima di serenità manifestati durante l’esame . La Dirigente augura a tutti i neodiplomati e alle loro famiglie uno splendido avvenire , ricco di soddisfazioni.