La manifestazione è strutturata in due serate di rassegna corale non competitiva che si svolgeranno domenica 9 e martedì 11. Giovedì 13 il Concorso di Musica Sacra.

InCanto Mediterraneo” è una manifestazione organizzata dal 2009, con cadenza biennale e oltre ad essere prestigiosa ha una notevole valenza turistica. Quest’anno porterà nella Città del Capo trecentocinquanta persone. I cori partecipanti al concorso corale (in programma il 14 e 15 luglio) verranno esaminati da una giuria composta da sei professionisti internazionali che stilerà una graduatoria di merito per assegnare il Trofeo InCanto Mediterraneo 2022. Questi i nomi: Josep Prats – Presidente (Spagna), Giuseppe Cristaudo (Italia), Agnieszka Franków-Zelazny (Polonia), Voicu Popescu (Romania), Sabrina Simoni (Italia).

In questi undici anni la kermesse, guidata dal direttore artistico Francesco Saverio Messina che è anche il direttore dell’Ensemble Vocale Cantica Nova, ha ospitato cori provenienti da Estonia, Slovenia, Filippine, Russia, Bulgaria, Lituania, Taiwan, Spagna, Turchia, Polonia, Bielorussia, Finlandia, Lettonia, Australia, Grecia, Svizzera, Slovacchia e Italia.

Sbarcano a Milazzo undici cori provenienti di sei nazionalità: Slovenia, Taiwan, Polonia, Israele, Slovacchia, Italia. Prenderà il via domenica 9 luglio il Festival Corale internazionale “InCanto Mediterraneo”. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, ideata dall’Associazione Corale Cantica Nova andrà avanti fino al 15 luglio all’interno della cittadella fortificata di Milazzo.

Milazzo, al via domani il Festival Corale internazionale “InCanto Mediterraneo”

