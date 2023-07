Per rivitalizzare Milazzo l’amministrazione comunale scommette sull’isola pedonale. Una soluzione, quella di chiudere il centro cittadino, che verrà adottata in occasione della Notte Bianca di oggi, sabato 8 luglio, e tutti i fine settimana sino a metà settembre.

La pedonalizzazione è prevista in via Luigi Rizzo, via Crispi e Marina Garibaldi, sino all’intersezione con la via Cristoforo Colombo. Per l’occasione sarà istituito un servizio navetta per il trasporto pubblico con due bus che opereranno col metodo “circolare” a Ponente e Levante dove sono state previste aree di sosta.

I visitatori dopo aver parcheggiato il mezzo potranno acquistare, direttamente a bordo il biglietto al costo di 2 euro, utilizzando indifferentemente le due linee per tutta la notte, secondo la formula hop-on hop-off, godendo pertanto delle attrazioni presenti durante la Notte Bianca ma anche degli altri punti di interesse nella zona di Ponente, del Borgo e di Vaccarella.

Il servizio, svolto dalla ditta “Di Paola Viaggi”, partirà dalle 21 e si protrarrà sino alle 2 con ultima partenza da piazza XXV aprile all’1:40.

Ecco il dettaglio delle due linee.

Linea Ponente: Partenza dall’area “Gobba del Cammello” e a seguire queste fermate nell’ambito del percorso circolare: Lido La Fenice, Tiro a segno, piazza San Papino, Salita San Francesco, Chiesa di San Domenico, Cimitero, Marina Garibaldi, via Cristoforo Co-lombo, piazza San Papino, via Risorgimento (incrocio via Cosenz), via Risorgimento (via Regis), e rientro al capolinea area “Gobba del Cammello”

Linea Levante: Piazza 25 Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Marconi, via Acqueviole (a richiesta), piazzale Pizzoli, via La Rosa/ Vespucci, Largo Buccari, via dei Mille, Piano Baele e ritorno al capolinea Piazza 25 Aprile.

《Per rivitalizzare la città l’Amministrazione scommette sull’isola pedonale – ha detto il sindaco Pippo Midili – anche perché abbiamo avuto positivi riscontri qualche set-timana addietro quando abbiamo promosso alcune iniziative in diverse location, registrando cinquemila persone in una sola giornata. Domani ci sarà il bis, offrendo il servizio navetta e la comodità della sosta a levante e ponente》.

L’isola pedonale interesserà sempre la zona compresa tra via Luigi Rizzo (praticamente dalla rotatoria di via dei Mille) e la Marina Garibaldi incrocio con via Colombo. Nella giornata sperimentale scatterà intorno alle 19. Poi, a partire dalla settimana successiva, alle 20,30 per non creare disagi agli spostamenti pomeridiani.