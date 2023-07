Per anni è stato trattato come un “falso cieco” ed esposto alla gogna mediatica per aver subito, il 30 maggio 2017, il sequestro della metà della sua abitazione, di tutti i risparmi e delle due auto intestate a lui e utilizzate dai figli per un ammontare di 367.951,71 euro con pari danno per l’Inps dal 2003 al 2016.

E’ finito il calvario del milazzese A. S., 75 anni, assolto ieri dalla giudice monocratica del Tribunale di Barcellona Silvia Spina dall’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Inps con la formula più ampia, «perché il fatto non sussiste». A scagionare l’uomo da ogni accusa nata da una indagine della Guardia di Finanza di Milazzo, una perizia richiesta dalla difesa, redatta dal consulente tecnico Giuseppe Minissale, che ha confermato lo stato di cecità assoluto da un occhio e l’altro affetto da retinopatia pigmentosa con un visus inferiore al 3%. La patologia, infatti, crea cecità ma che consente a chi conosce gli ambienti circostanti di muoversi con una certa autonomia.

Ad A.S. si contestava la truffa aggravata ai danni dello Stato perché – secondo l’originaria ipotesi formulata nel 2018 dall’allora pm Federica Paiola – con artifizi e raggiri avrebbe presentato, in data 18 febbraio 2003, all’allora “Unità sanitaria locale n. 5” di Messina, «istanza per il riconoscimento di invalidità di cieco civile», corredata da quella che fu definita falsa documentazione sanitaria, reato per il quale si è proceduto separatamente), inducendo così in errore i componenti della commissione medica per l’accertamento della richiesta invalidità in ordine al possesso, da parte sua, dei requisiti per l’ottenimento del beneficio».

Il suo difensore, l’avvocato Pinuccio Calabrò si attiverà adesso perché, oltre alla restituzione dei beni e dei depositi finiti nel 2017 sotto sequestro, si adopererà per la riattivazione della pensione e dell’indennità di invalidità civile come “cieco assoluto” oltre al pagamento degli arretrati.