Seconda tappa del progetto dell’associazione Matumaini Speranza onlus in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, sul “Goal 4 dell’Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.

Durante gli incontri formativi svolti a scuola, gli studenti delle classi coinvolte hanno avuto modo di conoscere, attraverso i racconti del presidente Carmen Falletta, i progetti in ambito istruzione e formazione svolti dall’associazione milazzese e del Circolo Laudato Si ad essa connesso, nei paesi in via di sviluppo. Gli incontri sono stati caratterizzati da momenti di riflessione e approfondimento nell’ambito dei percorsi disciplinari di storia, geografia ed educazione civica, con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione all’intercultura e alla cittadinanza planetaria e stimolare, nelle giovani generazioni, un approccio orientato alla cura e all’attenzione verso il prossimo.

Oggi nei locali del Muma – Museo del Mare al Castello di Milazzo si è aperta la seconda fase con l’inaugurazione della mostra fotografica e il convegno. Attraverso gli scatti fotografici dei ragazzi, verranno documentati gli elementi, le qualità e la quotidianità che caratterizzano i percorsi scolastici a nord e a sud del mondo.

Gli studenti, inoltre, sono stati i relatori del convegno aperto al pubblico, nel quale condivideranno una sintesi del percorso svolto, con l’intento di documentare la situazione attuale, in termini di diritto all’istruzione, nelle aree dei paesi in via di sviluppo nelle quali opera l’associazione, al fine di promuovere, attraverso la percezione del divario ed il confronto tra modelli così lontani, la conoscenza e la sensibilizzazione della collettività verso uno dei temi più urgenti per lo sviluppo umano: l’accesso all’istruzione e alla formazione per tutti.

L’evento ha il patrocinio dell’ufficio Scolastico Provinciale e dell’Assessorato ai Beni Culturali e Istruzione del Comune di Milazzo.